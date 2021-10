Atp Anversa, Jannik Sinner vince il torneo: è il quinto in stagione

Anversa – Jannik Sinner cala la cinquina vincente. Il 20enne di Sesto Pusteria ha conquistato l’“European Open”, torneo ATP 250 con un montepremi di 508.600 euro che si è concluso sul veloce indoor della “Lotto Arena” di Anversa, in Belgio: in finale – la 13esima raggiunta quest’anno da un tennista italiano – l’altoatesino, numero 13 ATP (“best ranking” destinato ad essere ritoccato già lunedì, quando salirà in undicesima posizione, a poco più di 100 punti dalla Top 10) e prima testa di serie del torneo, ha dominato l’argentino Diego Schwartzman, numero 13 ATP e seconda testa di serie, già finalista anche nel 2016 (battuto da Gasquet) e nel 2017 (sconfitto da Tsonga), imponendosi per 62 62, in appena un’ora e un quarto di partita.

“Mi sentivo bene dall’inizio e ho provato a spingere la palla contro un avversario solido come Diego, e penso di esserci riuscito abbastanza…”, le prime parole a caldo di Jannik, visibilmente soddisfatto e sorridente.

E’ appunto il quinto trofeo messo in bacheca da Sinner – quarto nel 2021: mai nessun italiano era riuscito a calare il poker in una sola stagione – su sei sfide per il titolo, l’unica persa fin qui quella del “1000” di Miami lo scorso aprile (contro Hurkacz).

Un risultato importante per il tennista seguito da coach Riccardo Piatti, a caccia di punti per la “Race to Turin”, la classifica che seleziona gli otto protagonisti per le Nitto ATP Finals di novembre: con i 250 punti del vincitore l’altoatesino scavalca Cameron Norrie al decimo posto (in pratica nono, dato il forfait annunciato con largo anticipo da Nadal). Saranno decisivi, dunque, i risultati nel “500” di Vienna e poi nel “1000” di Parigi Bercy. (federtennis.it)

(foto@Federtennis/Facebook)

