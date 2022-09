Pisa – Si chiude con l’Inno di Mameli la Coppa del Mondo Paralimpica di Scherma a Pisa con l’Italia che fa risuonare le sue note all’interno del PalaCus grazie alla vittoria della squadra azzurra di sciabola.

Nella nuova prova open, infatti, Edoardo Giordan, Gianmarco Paolucci, Andreea Mogos e Rossana Pasquino si sono imposti superando prima la Francia 20-11 e poi la Polonia in finale all’ultima stoccata. Grande merito del risultato va al romano delle Fiamme Oro Giordan, che in ultima frazione è stato autore di una incredibile rimonta dal 9-15 al 20-19.

Azzurri protagonisti anche nella prova di fioretto maschile a squadre con Matteo Betti, Marco Cima, Emanuele Lambertini e Michele Massa che si sono piazzati in seconda posizione. I portacolori italiani ai quarti sono riusciti a battere l’Ucraina in un assalto che si è risolto nell’ultima frazione grazie a una super prestazione di Lambertini, che ha recuperato dal 33-40 al 45-44. In semifinale è arrivato il successo contro la Francia col punteggio di 45-39, mentre in finale la Gran Bretagna ha schierato la formazione che l’anno scorso ha conquistato la medaglia d’argento olimpica e si è aggiudicata l’assalto col punteggio di 45-26.

Nella gara di spada femminile a squadre Alessia Biagini, Sofia Brunati, Veronica Martini e Rossana Pasquino si sono invece classificate al quarto posto. Le azzurre hanno esordito vincendo 39-36 contro la Corea, mentre in semifinale sono state superate dall’Ungheria 45-40. Nella finale per il terzo posto la Francia è riuscita ad avere la meglio nelle ultime due frazioni di un match che, fino a quel momento, era stato alla pari e ha così lasciato le azzurre fuori dal podio.

L’Italia chiude la sua partecipazione alla Coppa del Mondo Paralimpica di Pisa con all’attivo 8 medaglie: sei sono arrivate dalle prove individuali (primo posto di Rossana Pasquino nella spada cat. B, secondo posto di Emanuele Lambertini nel fioretto cat. A e di Rossana Pasquino nella sciabola cat. B e terzo posto di Marco Cima nel fioretto cat. B, di Andreea Mogos nel fioretto cat. A e di Edoardo Giordan nella spada cat. A), due dalle squadre nelle prove di oggi di fioretto maschile e sciabola open.

