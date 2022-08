Dopo Roma c’è Parigi: l’Italia del taekwondo ai Grand Prix Series

Parigi – È tutto pronto per il secondo appuntamento annuale con i Grand Prix Series.

Dopo le emozioni del World Taekwondo Grand Prix di Roma, dove Simone Alessio è salito sul gradino più alto del podio e Maristella Smiraglia ha conquistato una medaglia di bronzo, i nostri azzurri provano ancora a incrementare il loro punteggio all’interno del ranking olimpico scendendo sui campi di gara francesi.

Sarà infatti il comune francese di Levallois-Perret situato a nord-ovest della capitale transalpina ad ospitare il prestigioso appuntamento di classe G6 e a fare le prove generali per i Giochi di Paris 2024.

Questa la Nazionale italiana in gara:

Maristella Smiraglia, categoria +67 kg (4 settembre)

Simone Alessio, categoria -80 kg (3 settembre)

Roberto Botta, categoria +80 kg (4 settembre)

Antonino Bossolo, categoria k44 -63 kg (5 settembre)

(taekwondoitalia.it)(foto@FederazioneItalianaTaekwondo-Facebook)

