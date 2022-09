Pattinaggio di figura: Daniel Grassl guida gli Azzurri al Junior Grand Prix

Dopo le emozioni delle prime tre tappe di Junior Grand Prix di pattinaggio artistico, prende il via domani da Lake Placid, negli Stati Uniti, la stagione senior 2022-2023 di pattinaggio di figura con l’US Classic International, primo appuntamento delle ISU Challenger Series.

Una manifestazione da non perdere, in particolare, per i colori azzurri perché a cimentarsi sul ghiaccio della Herb Brooks Arena ci saranno Daniel Grassl (Fiamme Oro), Alessia Tornaghi (Fiamme Oro), il tandem di artistico formato da Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini (Fiamme Azzurre) e la coppia di danza Leia Dozzi e Pietro Papetti (Agorà Skating Team). Un gruppo tricolore davvero nutrito e pronto a dare tutto in pista.

Grande curiosità, in particolare, per il campione italiano maschile, da poco trasferitosi (proprio come Alessia Tornaghi) a Boston. Il 20enne altoatesino, ora allenato da Alexei Letov ed Olga Ganicheva, scenderà sul ghiaccio in questa prima uscita stagionale contro avversari del calibro di Ilia Malinin e Kevin Aymoz. Chi invece ha già gareggiato e lo ha fatto alla grande sono Ghilardi-Ambrosini, reduci dal bel successo al John Nicks Trophy di New York.

Questo, di seguito, il programma dell’US Classic International (+6 ore per gli orari italiani):

Martedì 13 settembre

Ore 18.30: corto coppie di artistico

Ore 20.00: corto uomini

Mercoledì 14 settembre

Ore 13.30: rhythm dance

Ore 15.50: corto donne

Ore 18.45: libero coppie di artistico

Ore 20.25: libero uomini

Giovedì 15 settembre

Ore 16.30: free dance

Ore 19.00: libero donne

(foto@Fisg/Facebook)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.