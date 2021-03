Scherma, Fichera: “L’oro di Kazan fa strada verso le Olimpiadi”

Roma – Ha già in bacheca un argento olimpico Marco. E probabilmente, seppur felicissimo di averlo conquistato a Rio 2016 con Enrico Garozzo, Andrea Santarelli e Paolo Pizzo, il vicecampione a cinque cerchi della spada a squadre e bronzo europeo nel 2018, vorrà riscattare la medaglia del secondo posto e prendersi il primo gradino a Tokyo.

I presupposti sono i migliori per l’Italia della scherma. Ancora una volta lo sport che regala la maggiore quantità di medaglie al Paese e lo sport che è tornato in pedana solo in questo mese di marzo, dell’era 2021 del Covid, ha tra gli atleti di punta, anche lui. Insieme a Garozzo, Santarelli e Gabriele Cimini. Per la categoria a squadre. Hanno vinto gli azzurri a Kazan. La scorsa domenica nella prima tappa di Coppa del Mondo del 2021 e di ritorno, dopo 12 mesi di stop forzato, la spada ha portato a casa un bellissimo oro in team. (leggi qui)

E’ stato proprio Fichera a dare la stoccata finale, a prendersi il punto vincente. Lui l’ultimo degli azzurri ad affrontare gli avversari dell’Ucraina. Ha vinto l’Italia e Marco è strafelice per un ritorno così entusiasmante, in vista delle prossime Olimpiadi.

Lo scrive sulla pagina ufficiale Facebook l’atleta delle Fiamme Oro: “Abbiamo vinto nel modo più bello. Abbiamo lavorato sodo con il gruppo per prenderci questo successo. Dopo un anno di stop tornare e mettere l’oro al collo è straordinario”.

Una boccata d’aria per tutto l’ambiente la medaglia del primo posto e una speranza fortissima per Tokyo. Marco Fichera è carico e ci crede nel sogno più bello.

(foto@AugustoBizzi)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport