Internazionali, Berrettini agli ottavi con Tsitsipas: “Daje Roma, vi aspetto!”

Roma – Nessun problema per Matteo Berrettini sul centrale del Foro Italico. L’italiano batte in due set John Millman con il punteggio di 6-4, 6-2 in un’ora e 19 minuti di gioco.

Domani affronterà Stefanos Tsitsipas negli ottavi di finale degli Internazionali e ritroverà il pubblico sugli spalti. “Daje Roma, vi aspetto” è stato infatti il messaggio lasciato sulla telecamera dal tennista romano dopo la vittoria e rivolto agli spettatori che saranno presenti nelle tribune del Foro Italico. (Ansa).

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport