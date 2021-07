Tennis, Berrettini e Sonego agli ottavi di finale di Wimbledon

Londra – Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego conquistano gli ottavi di finale a Wimbledon. Nella giornata di oggi gli azzurri sul verde di Londra hanno tessuto delle perfette gare con avversari importanti.

Berrettini lo ha fatto per primo e per la seconda volta consecutiva è al quarto turno sui prati londinesi. Ha sconfitto per tre set a zero Bedene con il risultato di 6-4 6-4 6-4 in tabellone, ottenuto in un’ora e 41 minuti. Ha chiuso con un ace l’incontro all’All England Club. Stessa cosa ha fatto Sonego, nel secondo incontro di giornata del terzo turno. Il tennista azzurro ha superato Duckworth in tre set. Ha realizzato punti preziosi e scritto in tabellone il risultato finale di 6-3 6-4 6-4.

Entrambi torneranno in campo lunedì 5 luglio per le prossime gare conquistate. Non succedeva dal 1955. Furono Pietrangeli e Merlo ad avanzare a Londra. Si delineano ora incontri di spessore. Berrettini sfiderà il bielorusso Ivashka, mentre Sonego incontrerà Re Federer.

