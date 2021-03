America’s Cup, ufficiale: la prima regata tra Luna Rossa e Emirates il 10 marzo

Aukland – La gara 1 tra New Zealand e Luna Rossa si svolgerà il 10 marzo. Lo annuncia l’America’s Cup. “L’attesissima Gara 1 della 36a partita dell’America’s Cup inizierà poco dopo le 16:00 (Nzt) di mercoledì 10 marzo, dopo che il governo ha annunciato una riduzione dei livelli di allerta – spiega l’America’s Cup – Con il livello di avviso Covid-19 2 o 1, il programma delle gare rimarrà come pianificato con 2 gare al giorno: mercoledì 10, venerdì 12, sabato 13, domenica 14, lunedì 15 e ogni giorno successivo. Il programma attuale prevede gare ogni giorno fino a quando il Defender Emirates Team New Zealand o il Challenger Luna Rossa Prada Pirelli raggiunga 7 vittorie. Eventuali modifiche a questo programma dovranno essere concordate tra le due squadre“.

“Le regate al di sotto del livello 2 saranno limitate alla sola regata sul percorso di regata A o E. (Con il livello di avviso Covid-19 1 tutti i percorsi diventeranno di nuovo un’opzione per regatare per il direttore della regata). Al di sotto del livello 2, i bar, i caffè, i ristoranti e gli altri punti vendita all’interno dell’America’s Cup Race Village saranno aperti e opereranno secondo le linee guida del Ministero della Salute. L’intrattenimento, le corse live sui grandi schermi e le attivazioni non possono funzionare finché non torniamo al livello 1“, spiegano ancora gli organizzatori. (Adnkronos)

