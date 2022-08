Europei di Atletica: Desalu in semifinale nei 200 metrI con Tortu

Monaco – Buona impressione di Fausto Desalu, agli Europei di Atletica, che si aggiudica la batteria nel round iniziale dei 200 metri.

C’è il primato stagionale con il crono di 20.46 (-0.6) per l’oro olimpico della staffetta, ottenuto con apparente facilità e controllando nell’ultimo tratto. Una prova confortante del velocista lombardo, che fa ben sperare in vista del turno intermedio.

Qualificazione diretta anche per Diego Pettorossi: il bolognese, campione italiano della specialità, coglie il secondo posto nella sua gara in 20.65 (+0.3) confermando la propria costanza di rendimento su questi tempi. Saranno quindi tre gli azzurri in semifinale, nella sessione serale, con Filippo Tortu già ammesso in base al ranking (leggi qui).

(foto@Colombo/Fidal)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.