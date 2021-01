Prada Cup, Luna Rossa vince su American Magic: arriva il primo punto in classifica

Si risveglia con una vittoria di Luna Rossa l’Italia divisa in zone di colore. E quello ‘rosso’ della vela sembra il più apprezzato in queste ore. La squadra di Capitan Sirena ha suonato la carica e in mare, sotto il sole di Aukland, gli azzurri della vela si sono presi la prima vittoria nella Prada Cup.

Non ce l’ha fatta American Magic ad avere la meglio sull’Italia dell’AC 75. Nella formula uno delle onde del mare Luna Rossa ha cavalcato la gara notturna in Italia. Ha conquistato un punto la barca di Bertelli, dominando la competizione.

Aveva perso la gara d’esordio nell’evento nel primo round robin Luna Rossa con Ineos. Avevano fatto ricorso gli azzurri vincendolo, ma i britannici rimangono in testa alla classifica.

Prosegue l’evento in attesa del verdetto finale, che svelerà l’avversario di Emirates nell’America’s Cup di marzo. E’ Ineos a comandare la classifica. Ma Luna Rossa non molla.