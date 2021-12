Gazzetta Sports Awards, Jacobs ‘Uomo dell’Anno’: “Il record di Bolt è nei piani..”

Milano – E’ lui l’Uomo dell’Anno degli Gazzetta Sports Awards 2021. La giuria di esperti, ma soprattutto le persone attraverso il voto sui canali social, hanno scelto il loro Re. Jacobs ha conquistato uno strepitoso oro leggendario nei 100 metri e ha aperto all’Italia la strada verso il futuro nella velocità olimpica. A 9”80, con margine di scendere fino a 70 centesimi a quanto dichiara il suo coach Camossi, Marcell ha strappato lo scettro agli Stati Uniti e alla Gran Bretagna. Sbaragliata la concorrenza internazionale, come quella di casa, nel premio.

Campioni di spessore unico, che come lui nel 2021, hanno vinto trofei straordinari. Gigi Donnarumma, campione europeo con la Nazionale di calcio a Wembley, Filippo Ganna campione di ciclismo oro mondiale e olimpico, lo stesso Gimbo Tamberi olimpico dell’alto nell’atletica dei record e anche Matteo Berrettini, vicecampione di Wimbledon. Niente da fare, i tifosi italiani sono stati colpiti dalla sua impresa e hanno scelto il loro atleta preferito. Ha vinto allora Jacobs gli Gazzetta Sports Awards: “Ho sentito la spinta di tutti gli italiani – ha commentato l’azzurro – è stato un anno di grandi cose e spero continui nelle prossime stagioni. Il record di Bolt? Si pensa ma non si dice. Non ci sono limiti, ogni giorno lavoriamo per migliorarci e per fare soltanto ciò che fanno i numeri uno”.

(foto@Colombo/Fidal)

