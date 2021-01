Jannik Sinner scelto da Djokovic: esibizione ad Adelaide al ‘Day at the Drive’

Bolzano – Nella notte tra giovedì e venerdì Jannik Sinner, numero 36 del ranking Atp, sfiderà nell’esibizione “A Day at the Drive” ad Adelaide il numero 1 del mondo Novak Djokovic. A metà dicembre il 19enne è stato scelto dallo spagnolo Rafael Nadal come compagno di allenamento in vista della stagione che sta per iniziare.

Sinner ed Nadal si sono preparati insieme per sette giorni ad Adelaide. Per Sinner è anche una buona prova generale in vista del primo impegno stagionale. Infatti, l’altoatesino debutterà la prossima settimana nell’ATP 250 “Melbourne 1”. Oltre al tennista pusterese ci sarà anche il caldarese Andreas Seppi. Il 36enne d’Oltradige è già a Melbourne dal 16 gennaio. Dall’8 febbraio giocheranno poi gli Australian Open a Melbourne, il primo Slam dell’anno. (Ansa).