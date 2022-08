Europei di Atletica, Dallavalle è argento nel salto triplo

Monaco – Dieci anni dopo l’Italia sale ancora sul podio del salto triplo. E’ Andrea Dallavalle l’autore dell’impresa agli Europei di atletica a Monaco. L’azzurro scrive la storia della disciplina con la misura di 17,04 e aggiunge il suo nome nell’albo dei migliori. Nel 2012 era stato Fabrizio Donato ad Helsinki a prendersi il podio e lo fece con l’oro, aggiungendo poi il bronzo a cinque cerchi a Londra. Ecco di nuovo allora la storia si mostra in pedana e lo fa con il giovane azzurro che ha tessuto una gara perfetta e di grande carattere.

Lo scorso anno Dallavalle vinse il titolo europeo under 23 a Tallin e oggi nella categoria senior fa il suo ingresso per un grande futuro davanti. Detiene le migliori misure della sua categoria di età ed è un atleta delle Fiamme Gialle.

Per l’Italia è la quarta medaglia agli Europei di atletica.

(foto@Colombo/Fidal)

